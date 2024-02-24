Зеленский заявил, что Канада поможет восстановить одну из разрушенных РФ дамб

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада присоединится к восстановлению разрушенной Россией дамбы.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

После встречи с премьером Канады Джастином Трюдо он сообщил, что среди прочего стороны договорились, что Оттава поможет восстановить одну из разрушенных в войне РФ против Украины дамб.

В то же время Зеленский не стал уточнять о какой именно дамбе идет речь.

Напомним, что президент Украины 24 февраля сообщил о подписании "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в Киеве.

В середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.

На сегодня аналогичные соглашения Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Италией.

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