Зеленский заявил, что Канада поможет восстановить одну из разрушенных РФ дамб
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Канада присоединится к восстановлению разрушенной Россией дамбы.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
После встречи с премьером Канады Джастином Трюдо он сообщил, что среди прочего стороны договорились, что Оттава поможет восстановить одну из разрушенных в войне РФ против Украины дамб.
В то же время Зеленский не стал уточнять о какой именно дамбе идет речь.
Напомним, что президент Украины 24 февраля сообщил о подписании "соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности" с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в Киеве.
В середине января посол Канады в Украине Наталья Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.
На сегодня аналогичные соглашения Украина уже подписала с Британией, Германией, Францией, Данией и Италией.
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