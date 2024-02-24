G7 будет блокировать активы РФ до конца войны, ищет пути их использования для Украины

Лидеры "Группы семи" подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам онлайн-саммита 24 февраля, которое оказалось в распоряжении "Европейской правды".

Руководители государств "Группы семи" отметили, что Россия "не имеет права решать, будет ли она платить за ущерб, нанесенный ей в Украине, и когда именно".

"Мы подтверждаем, что, согласно нашим правовым системам, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", – добавили они.

Подписанты заявления приветствовали принятие в Евросоюзе механизма хранения сверхприбылей от доходов с росактивов и поощряют "дальнейшие шаги, направленные на их использование в соответствии с договорными обязательствами и действующим законодательством".

Лидеры G7 пообещали вернуться к этому вопросу на саммите в итальянской Апулии, который, как известно, состоится 13-15 июня.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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