Президент ответил, от кого зависит решение пригласить Украину в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о приглашении Украины в НАТО, в частности, на Вашингтонском саммите, зависит от двух государств – от Германии и США.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Он сказал, что, по его пониманию, все партнеры поддерживают Украину в предоставлении приглашения, и все считают, что в будущем Украина будет в НАТО.

"Я не хочу сейчас играть словами. Приглашение зависит на сегодня, при всем уважении ко всем партнерам... от Соединенных Штатов Америки и от Германии. Это факт", – сказал президент.

Он подчеркнул, что лично не видит никаких рисков в приглашении Украины в НАТО.

Напомним, посол США при НАТО Джулиан Смит не ожидает, что на саммите в Вашингтоне этим летом Украина получит приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Помощник генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борис Руге также допустил, что члены Альянса могут не пригласить Украину к членству на саммите в Вашингтоне.