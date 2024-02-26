Новая ГЭС, аэропорты, школы: Кулеба рассказал, на что может хватить замороженных в Европе росактивов

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что российские деньги, замороженные в Европе, могут покрыть значительную часть огромных расходов на восстановление Украины.

Об этом он написал в издании Politico, передает "Европейская правда".

Кулеба вспомнил о последнем отчете Всемирного банка, по которому общая стоимость восстановления Украины достигла 486 миллиардов долларов. Прямые убытки от войны оцениваются в почти 152 миллиарда долларов.

Как пояснил министр, текущих российских активов в Великобритании (23 миллиарда долларов), Люксембурге (6,8 миллиарда долларов) и Швейцарии (8,7 миллиарда долларов) хватило бы для того, чтобы удовлетворить потребности Украины в восстановлении ее транспортной инфраструктуры.

"Сюда входят 16 поврежденных или разрушенных гражданских аэропортов, по меньшей мере 344 моста и более 25 тысяч километров автомобильных дорог", – отметил Кулеба.

По его словам, замороженных активов в Германии ($6,5 млрд), Австрии ($1,8 млрд), Ирландии ($2 млрд) и Польше ($1,13 млрд) было бы достаточно, чтобы помочь восстановить более 3 500 поврежденных или разрушенных образовательных объектов – в том числе 1 700 школ, более 1 000 детских садов и 586 университетов.

"И это еще не все. Российских активов во Франции ($1,48 млрд) хватило бы на строительство новой гидроэлектростанции вместо украинской Каховской ГЭС, которую Россия разрушила прошлым летом", – заявил Кулеба.

Также он упомянул, что доходы от российских активов, хранящихся в бельгийском депозитарии Euroclear, только за 2022 год и первую половину 2023 года составляют 2,56 миллиарда долларов.

"За эти деньги можно было бы восстановить 1223 учреждения здравоохранения, в том числе 384 больницы и 352 амбулатории, которые были повреждены или разрушены Россией. Все это может произойти, как только будет политическая воля – и время для этого настало. Это будет того стоить", – подчеркнул украинский министр.

Ранее лидеры "Группы семи" подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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