Баку і Єреван готують зустріч перемовників цього тижня

Цього тижня очікувано відбудеться зустріч перемовників Вірменії та Азербайджану.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн" з посиланням на азербайджанські ЗМІ, які цитують очільника МЗС Джехуна Байрамова.

Байрамов сказав, що у перемовинах про мирну угоду була перерва, але робота над текстом триває і найближчими днями планується двостороння зустріч.

Міністр додав, що вважає "мирними і спокійними" останні пів року на кордоні Вірменії і Азербайджану "попри те, що дехто робить усе можливе для зміни ситуації і створення напруги", звинувативши у цьому також цивільну місію ЄС.

"Дії місії ЄС на кордоні, приїзд на кордон різних західних дипломатів, коли там немає напруги, призводить до того, що тема постійно у порядку денному і подається як напруга", – заявив він.

Нагадаємо, нещодавно МЗС Азербайджану викликало посла ЄС з такими звинуваченнями.

Вірменія ж нещодавно заявила про призупинення участі в ОДКБ.

Читайте детальніше у статті про те, чому Азербайджан не поспішає укладати мирну угоду з Вірменією і чи можлива нова війна