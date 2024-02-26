Баку и Ереван готовят встречу переговорщиков на этой неделе

На этой неделе ожидаемо состоится встреча переговорщиков Армении и Азербайджана.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн" со ссылкой на азербайджанские СМИ, которые цитируют главу МИД Джехуна Байрамова.

Байрамов сказал, что в переговорах о мирном соглашении был перерыв, но работа над текстом продолжается и в ближайшие дни планируется двусторонняя встреча.

Министр добавил, что считает "мирными и спокойными" последние полгода на границе Армении и Азербайджана "несмотря на то, что некоторые делают все возможное для изменения ситуации и создания напряжения", обвинив в этом также гражданскую миссию ЕС.

"Действия миссии ЕС на границе, приезд на границу различных западных дипломатов, когда там нет напряжения, приводит к тому, что тема постоянно в повестке дня и подается как напряжение", – заявил он.

Напомним, недавно МИД Азербайджана вызвал посла ЕС с такими обвинениями.

Армения же недавно заявила о приостановлении участия в ОДКБ.

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