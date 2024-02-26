Литва шукає способи долучитися до місії ЄС у Червоному морі

Литва шукає способи зробити свій внесок у нещодавно розпочату місію Євросоюзу із захисту морського судноплавства в Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Ми координуємо дії з союзниками, щоб знайти найоптимальніший спосіб зробити внесок у спільні зусилля з відновлення безпечного та безперебійного судноплавства на одному з найважливіших світових торговельних шляхів", – заявило міністерство оборони Литви інформагентству BNS.

У відомстві також зазначили, що парламент Литви повинен доповнити мандат міжнародних місій, перш ніж Вільнюс зможе відправити своїх військовослужбовців для участі в цій операції.

"Після завершення всіх підготовчих робіт можна буде говорити про конкретні можливості, терміни та інші деталі участі Литви в операції", – сказали в Міноборони.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена розробляє плани тривалої військової кампанії проти хуситів у Ємені.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.

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