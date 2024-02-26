Литва ищет способы присоединиться к миссии ЕС в Красном море

Литва ищет способы внести свой вклад в недавно начатую миссию Евросоюза по защите морского судоходства в Красном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

"Мы координируем действия с союзниками, чтобы найти оптимальный способ внести вклад в совместные усилия по восстановлению безопасного и бесперебойного судоходства на одном из важнейших в мире торговых путей", – заявило Министерство обороны Литвы информагентству BNS.

В ведомстве также отметили, что парламент Литвы должен дополнить мандат международных миссий, прежде чем Вильнюс сможет отправить своих военнослужащих для участия в этой операции.

"После завершения всех подготовительных работ можно будет говорить о конкретных возможностях, сроках и других деталях участия Литвы в операции", – сказали в Минобороны.

В декабре США начали специальную военную миссию в регионе с участием 10 союзников с целью защищать торговые суда. С тех пор сбили многочисленные ракеты и дроны, запущенные хуситами, и неоднократно наносили удары по их военным объектам и оружию на территории Йемена.

СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена разрабатывает планы длительной военной кампании против хуситов в Йемене.

С 19 февраля официально начала работу военно-морская миссия ЕС для защиты гражданского судоходства в Красном море под названием Aspides.

Читайте также: Йеменские хуситы убивают торговлю. Чем грозит конфликт в Красном море?