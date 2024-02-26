Орбан не захотів вшановувати пам’ять Навального і назвав його шовіністом

Фракція партії прем’єра Угорщини "Фідес" не захотіла вставати на хвилину мовчання у пам’ять про критика Путіна Алексєя Навального, а сам Віктор Орбан заявив, що він не вартий пошани, тому що був шовіністом.

Про це повідомляє AFP, пише "Євопейська правда".

Угорщина утрималася від заяв після звісток про смерть Навального в ув’язненні.

На парламентському засіданні 26 лютого опозиційний депутат закликав усіх встати і вшанувати хвилиною мовчання російського політика. Орбан і депутати його фракції після цього залишилися на місцях.

Згодом Орбан подякував фракції за "зваженість" щодо Навального.

"Шовіністи не заслуговують на повагу в парламенті Угорщини, і ті, хто називав грузинів "гризунами" під час російсько-грузинської війни, не будуть мати вшанування", – сказав угорський прем’єр.

"Втім, хай спочиває з миром", – додав він.

Навальний у 2023 році повторно перепросив за свої заяви 15-річної давнини.

Нагадаємо, на сесії у понеділок парламент Угорщини нарешті ратифікував вступ Швеції у НАТО, а також відправив у відставку президентку Каталін Новак і має обрати нового президента.