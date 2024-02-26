Орбан не захотел вставать на минуту молчания в честь Навального и назвал его шовинистом

Фракция партии премьера Венгрии "Фидес" не захотела вставать на минуту молчания в память о критике Путина Алексее Навальном, а Виктор Орбан после этого заявил, что он не достоин уважения, потому что был шовинистом.

Об этом сообщает AFP, пишет "Евопейская правда".

Венгрия воздержалась от заявлений после известий о смерти Навального в заключении.

На парламентском заседании 26 февраля оппозиционный депутат призвал всех встать и почтить минутой молчания российского политика. Орбан и депутаты его фракции после этого остались на местах.

Впоследствии Орбан поблагодарил фракцию за "взвешенность" в отношении Навального.

"Шовинисты не заслуживают уважения в парламенте Венгрии, и те, кто называл грузин "грызунами" во время российско-грузинской войны, не будут иметь уважения", – сказал венгерский премьер.

"Впрочем, пусть покоится с миром", – добавил он.

Навальный в 2023 году повторно извинился за свои заявления 15-летней давности.

Напомним, на сессии в понедельник парламент Венгрии наконец ратифицировал вступление Швеции в НАТО, а также отправил в отставку президента Каталин Новак и должен избрать нового президента.