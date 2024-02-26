У Німеччині розслідуватимуть критику Ізраїлю на Берлінському кінофестивалі

Міністр культури Німеччини Клаудія Рот заявила, що за фактом критики бомбардувань Ізраїлем Гази на сцені Берлінського міжнародного кінофестиваля буде проведено розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

За словами урядовиці, керівний бургомістр Берліну Кай Веґнер та уряд міста, які несуть спільну відповідальність за проведення Берлінале, "тепер розслідуватимуть інциденти, що сталися на церемонії нагородження".

За її словами, мета розслідування – з'ясувати, чи виправдав Берлінале свою заяву про те, що він є місцем для розмаїття, різних точок зору та діалогу.

Рот також хоче з'ясувати, "як можна забезпечити в майбутньому, щоб Берлінале був місцем, вільним від ненависті, мови ворожнечі, антисемітизму, расизму, ворожості до мусульман та всіх форм мізантропії".

На церемонії нагородження, що завершила Берлінале, палестинський режисер Базель Адра отримав нагороду за свій документальний фільм про Західний берег річки Йордан та закликав Німеччину припинити постачання зброї Ізраїлю, що в залі зустріли оплесками й радісними вигуками.

"Мені дуже важко святкувати, коли десятки тисяч моїх співвітчизників вбиває Ізраїль у Газі", – сказав Адра, чий фільм "Іншої землі немає" розповідає про витіснення ізраїльськими поселенцями палестинців із сіл на Західному березі річки Йордан.

Під час церемонії нагородження в суботу ввечері кілька інших кінематографістів розкритикували Ізраїль за бомбардування Гази.

Водночас жоден з режисерів не згадав про 1200 людей, яких палестинські бойовики терористичного угруповання ХАМАС вбили в Ізраїлі 7 жовтня, або про 240 викрадених ними людей, що спровокувало нинішню війну в Газі.

Раніше міністри закордонних справ країн ЄС застерегли Ізраїль від наступу на місто Рафах у Газі, який, за їхніми словами, може стати катастрофою для приблизно 1,5 мільйона біженців.

Перед цим президент Джо Байден закликав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу утриматися від наступу на місто Рафах на півдні Гази без плану захисту цивільного населення.

А прем'єри Іспанії Педро Санчес та Ірландії Лео Варадкар звернулися до Єврокомісії з проханням терміново перевірити, чи дотримується Ізраїль своїх зобов'язань щодо прав людини в Газі.