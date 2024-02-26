В Германии будут расследовать критику Израиля на Берлинском кинофестивале

Министр культуры Германии Клаудия Рот заявила, что по факту критики бомбардировок Израилем Газы на сцене Берлинского международного кинофестиваля будет проведено расследование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

По словам чиновницы, руководящий бургомистр Берлина Кай Вегнер и правительство города, которые несут общую ответственность за проведение Берлинале, "теперь будут расследовать инциденты, произошедшие на церемонии награждения".

По ее словам, цель расследования – выяснить, оправдал ли Берлинале свое заявление о том, что он является местом для разнообразия, различных точек зрения и диалога.

Рот также хочет выяснить, "как можно обеспечить в будущем, чтобы Берлинале был местом, свободным от ненависти, языка вражды, антисемитизма, расизма, враждебности к мусульманам и всех форм мизантропии".

На церемонии награждения, завершившей Берлинале, палестинский режиссер Базель Адра получил награду за свой документальный фильм о Западном берегу реки Иордан и призвал Германию прекратить поставки оружия Израилю, что в зале встретили аплодисментами и радостными возгласами.

"Мне очень трудно праздновать, когда десятки тысяч моих соотечественников убивает Израиль в Газе", – сказал Адра, чей фильм "Другой земли нет" рассказывает о вытеснении израильскими поселенцами палестинцев из деревень на Западном берегу реки Иордан.

Во время церемонии награждения в субботу вечером несколько других кинематографистов раскритиковали Израиль за бомбардировки Газы.

В то же время, ни один из режиссеров не упомянул о 1200 людях, которых палестинские боевики террористической группировки ХАМАС убили в Израиле 7 октября, или о 240 похищенных ими людей, что спровоцировало нынешнюю войну в Газе.

Ранее министры иностранных дел стран ЕС предостерегли Израиль от наступления на город Рафах в Газе, которое, по их словам, может стать катастрофой для примерно 1,5 миллиона беженцев.

Перед этим президент Джо Байден призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от наступления на город Рафах на юге Газы без плана защиты гражданского населения.

А премьеры Испании Педро Санчес и Ирландии Лео Варадкар обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по правам человека в Газе.