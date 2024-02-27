В Греции забастовка парализует работу общественного транспорта

Крупнейший профсоюз государственного сектора Греции ADEDY объявил в среду 24-часовую общенациональную забастовку, требуя, среди прочего, повышения заработной платы и найма персонала в сфере здравоохранения и образования.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В забастовке участвуют работники метрополитена, трамваев и железных дорог, таксисты, портовики и профсоюзы авиадиспетчеров.

В то время как метро и трамвай в Афинах остановят работу на 24 часа, автобусы и троллейбусы будут работать примерно с 9 утра до 9 вечера в среду.

Национальные и пригородные поезда также остановят работу в знак солидарности с ADEDY. На 24 часа отменены все внутренние и международные авиарейсы, а также морские и речные перевозки в портах Пирей, Лаврио и Рафина.

Водители такси в Афинах продолжат забастовку до 48 часов, начиная со вторника по среду, а профсоюз таксистов призывает к общенациональной забастовке.

В Салониках ряд городских автобусов будет продолжать работать.

Как сообщалось, работники местного общественного транспорта в Германии планируют бастовать в разные дни этой недели во всех землях, кроме Баварии – главным днем забастовки станет 1 марта.

На прошлой неделе в Германии бастовали работники авиакомпании Lufthansa. В конце января многодневную забастовку проводили также немецкие машинисты.