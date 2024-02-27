Немецкие Зеленые хотят сконцентрироваться на другом оружии для Украины после "нет" по Taurus

Солидер немецких Зеленых Омид Нурипур советует не расстраиваться из-за того, что канцлер Олаф Шольц отказал в поставках крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"У нас есть разногласия во мнениях и в вопросе о том, что такая поставка принесет и какие риски эскалации она влечет за собой. Но нам нужен консенсус друг с другом", – сказал Нурипур.

"Мы можем продолжать расстраиваться по этому поводу, но я бы посоветовал сосредоточиться на других вещах, на том, как мы можем помочь Украине", – сказал Нурипур.

По его словам, существуют также другие системы вооружений, которые требуют обсуждения в долгосрочной перспективе.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выступил категорически против поставок крылатых ракет Taurus Украине, ссылаясь на риск втягивания своей страны в войну.

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль поддержал решение канцлера Олафа Шольца.

"Я полностью поддерживаю это решение и полностью с ним солидарен", – заявил Клингбайль.

Решающим фактором для этого является риск того, что Германия может быть втянута в войну с Россией в связи с поставкой.

"Мы находимся в ситуации войны. Эта война бушует в двух часах полета от Германии. В Германии есть невероятное количество людей, которые боятся, что мы будем втянуты в эту войну", – сказал он.

Ранее в Бундестаге не нашлось достаточно голосов для принятия резолюции, внесенной оппозицией, с прямым призывом предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время немецкие депутаты поддержали подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. Крылатые ракеты Taurus в предложении напрямую не упоминаются.