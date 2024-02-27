США закликали G7 якнайшвидше використати заморожені активи РФ на користь України

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала країни "Групи семи" терміново знайти шлях використати суверенні російські активи, заморожені на території держав-учасниць об’єднання, і скерувати їх на допомогу Україні.

Про це вона сказала 27 лютого на пресконференції в бразильському місті Сан-Паулу перед зустріччю з міністрами фінансів G20, повідомляє "Європейська правда".

За словами Єллен, для G7 "необхідно й терміново треба знайти спосіб" використати заморожені активи Росії, "щоб підтримати подальший опір України і довгострокову відбудову".

"Існують сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави для руху вперед. Це було б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії. Це дало б зрозуміти, що Росія не може перемогти, продовжуючи війну, і спонукало б її почати переговори про справедливий мир з Україною", – додала вона.

Очільниця американського Мінфіну закликала інших учасників "Групи семи" спільно підійти до проблеми використання активів РФ після оцінки ризиків, серед яких вона згадала провокування фінансової нестабільності.

"G7 повинна працювати разом, щоб вивчити низку підходів: вилучення самих активів, використання їх як застави для запозичень на світових ринках", – сказала вона.

Лідери "Групи семи" за підсумком саміту 24 лютого підтвердили, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 лютого ухвалила рішення, яке наближає створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

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