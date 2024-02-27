США призвали G7 как можно быстрее использовать замороженные активы РФ в пользу Украины

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны "Группы семи" срочно найти путь использовать суверенные российские активы, замороженные на территории государств-участников объединения, и направить их на помощь Украине.

Об этом она сказала 27 февраля на пресс-конференции в бразильском городе Сан-Паулу перед встречей с министрами финансов G20, сообщает "Европейская правда".

По словам Йеллен, для G7 "необходимо и срочно надо найти способ" использовать замороженные активы России, "чтобы поддержать дальнейшее сопротивление Украины и долгосрочное восстановление".

"Существуют сильные международно-правовые, экономические и моральные основания для движения вперед. Это было бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России. Это дало бы понять, что Россия не может победить, продолжая войну, и побудило бы ее начать переговоры о справедливом мире с Украиной", – добавила она.

Глава американского Минфина призвала других участников "Группы семи" совместно подойти к проблеме использования активов РФ после оценки рисков, среди которых она упомянула провоцирование финансовой нестабильности.

"G7 должна работать вместе, чтобы изучить ряд подходов: изъятие самих активов, использование их в качестве залога для заимствований на мировых рынках", – сказала она.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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