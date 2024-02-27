Греція хоче допомогти Вірменії в інтеграції на Захід

Греція сподівається допомогти Вірменії в західній інтеграції, вважаючи, що поліпшення зв'язків Єревана з Євросоюзом сприятиме стабільності в кавказькому регіоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Під час зустрічі зі своїм вірменським колегою Ніколом Пашиняном в Афінах у вівторок прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його уряд сподівається допомогти Єревану в зміценнні його партнерства із Заходом.

"Ми повністю підтримуємо орієнтацію Вірменії на Захід. Природно, що наша країна, як член Євросоюзу та НАТО, готова зробити свій внесок за допомогою ноу-хау та досвіду в побудові цієї нової ліберальної демократії", – сказав грецькій прем'єр.

Своєю чергою Пашинян подякував Міцотакісу за підтримку його уряду в підготовці нових переговорів про партнерство між ЄС та Вірменією, які були узгоджені на початку цього місяця та окреслили заплановані Єреваном реформи у сфері верховенства права, а також інвестиційні програми за підтримки ЄС.

"Наша співпраця (з ЄС) вже принесла результати, і я впевнений, що в найближчому майбутньому ці результати стануть більш помітними", – сказав він.

Раніше вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Єреван "заморожує" членство в ОДКБ – військовому союзі під фактичним проводом Москви.

Перед цим він сказав, що його країна може переглянути своє членство в Організації договору про колективну безпеку, але членство в НАТО не обговорює.

Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її.

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