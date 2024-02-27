Греция хочет помочь Армении в интеграции на Запад

Греция надеется помочь Армении в западной интеграции, считая, что улучшение связей Еревана с Евросоюзом будет способствовать стабильности в кавказском регионе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Во время встречи со своим армянским коллегой Николом Пашиняном в Афинах во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его правительство надеется помочь Еревану в изменении его партнерства с Западом.

"Мы полностью поддерживаем ориентацию Армении на Запад. Естественно, что наша страна, как член Евросоюза и НАТО, готова внести свой вклад с помощью ноу-хау и опыта в построении этой новой либеральной демократии", – сказал греческий премьер.

В свою очередь Пашинян поблагодарил Мицотакиса за поддержку его правительства в подготовке новых переговоров о партнерстве между ЕС и Арменией, которые были согласованы в начале этого месяца и очертили запланированные Ереваном реформы в сфере верховенства права, а также инвестиционные программы при поддержке ЕС.

"Наше сотрудничество (с ЕС) уже принесло результаты, и я уверен, что в ближайшем будущем эти результаты станут более заметными", – сказал он.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван "замораживает" членство в ОДКБ – военном союзе под фактическим руководством Москвы.

Перед этим он сказал, что его страна может пересмотреть свое членство в Организации договора о коллективной безопасности, но членство в НАТО не обсуждает.

Он также заявлял, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного оборонного и военного партнера, поскольку Кремль неоднократно подводил ее.

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