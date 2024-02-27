У Єлисейському палаці наполягають, що дискусія про західні війська в Україні потрібна

Єлисейський палац після заяви президента Франції Емманюеля Макрона про можливість відправлення військ західних держав в Україну наполягає, що союзники Києва "повинні обговорити" це питання.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на CNN, сказав представник Єлисейського палацу на брифінгу журналістам 27 лютого.

Як пояснив співрозмовник журналістів, своїми заявами Макрон сигналізував президенту Росії Владіміру Путіну про свою рішучість і бажання Франції не допустити будь-якої перемоги повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело підкреслило, що президент Франції не говорив про фактичне відправлення військ і жодного рішення про це не ухвалювали, але є "всілякі речі, які виключалися два роки тому, і які більше не виключаються".

Також у Єлисейському палаці прокоментували прийдешні дебати в Національній асамблеї про відносини Франції з Україною, додавши, що там розглянуть наслідки війни в Україні для французької безпеки.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Низка європейських держав і НАТО після цього заявили, що не планують відправляти війська в Україну.

Голова генерального штабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм вважає, що зараз немає сенсу обговорювати відправлення військ західних держав в Україну, але союзники повинні бути відкритими до всіх можливих варіантів.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.