В Елисейском дворце настаивают, что дискуссия о западных войсках в Украине нужна

Елисейский дворец после заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск западных государств в Украину настаивает, что союзники Киева "должны обсудить" этот вопрос.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, сказал представитель Елисейского дворца на брифинге журналистам 27 февраля.

Как пояснил собеседник журналистов, своими заявлениями Макрон сигнализировал президенту России Владимиру Путину о своей решимости и желании Франции не допустить любой победы полномасштабного вторжения России.

Источник подчеркнул, что президент Франции не говорил о фактической отправке войск и никакого решения об этом не принимали, но есть "всевозможные вещи, которые исключались два года назад, и которые больше не исключаются".

Также в Елисейском дворце прокомментировали грядущие дебаты в Национальной ассамблее об отношениях Франции с Украиной, добавив, что там рассмотрят последствия войны в Украине для французской безопасности.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Ряд европейских государств и НАТО после этого заявили, что не планируют отправлять войска в Украину.

Глава генерального штаба армии Нидерландов генерал Онно Эйхельсгейм считает, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открытыми ко всем возможным вариантам.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.