Ексглава Мюнхенської конференції вважає доречними дебати про західні війська в Україні

Колишній голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер вважає, що дебати про введення західних сухопутних військ в Україну є доречними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

"У конфліктній ситуації, подібній до тієї, в якій ми опинилися з Росією, в принципі, звичайно, правильно нічого не виключати. Як тільки ви щось виключаєте, ви, звичайно, полегшуєте в принципі своєму опонентові підготовку до того, що може статися", – сказав колишній високопоставлений дипломат.

Він вважає, що президент Франції Еммануель Макрон чинить "трохи сміливо, але не помиляється", коли каже: "Якщо так триватиме й надалі, то краще нам нічого не виключати".

Але Ішингер також підкреслив, що, з іншого боку, існує правильний принцип, що НАТО не хоче бути втягнутим у війну між Росією і Україною у військовому плані.

Як повідомлялося, обговорення європейськими лідерами питання про підтримку України у вигляді можливої відправки на її територію західних сухопутних військ є сигналом для Росії, вважає естонський генерал-майор у запасі Нееме Вялі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Водночас низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.