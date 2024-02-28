Экс-глава Мюнхенской конференции считает уместными дебаты о западных войсках в Украине

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что дебаты о введении западных сухопутных войск в Украину уместны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

"В конфликтной ситуации, подобной той, в которой мы оказались с Россией, в принципе, конечно, правильно ничего не исключать. Как только вы что-то исключаете, вы, конечно, облегчаете в принципе своему оппоненту подготовку к тому, что может произойти", – сказал бывший высокопоставленный дипломат.

Он считает, что президент Франции Макрон поступает "немного смело, но не ошибается", когда говорит: "Если так будет продолжаться и дальше, то лучше нам ничего не исключать".

Но Ишингер также подчеркнул, что, с другой стороны, существует правильный принцип, что НАТО не хочет быть втянутым в войну между Россией и Украиной в военном плане.

Как сообщалось, обсуждение европейскими лидерами вопроса о поддержке Украины в виде возможной отправки на ее территорию западных сухопутных войск является сигналом для России, считает эстонский генерал-майор в запасе Нееме Вяли.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет.

В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.