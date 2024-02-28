Британская прокуратура обвинила шестого гражданина Болгарии в шпионаже в пользу РФ

Британские власти выдвинули обвинения еще одному гражданину Болгарии, проживающему в Англии, в сговоре с пятью другими своими соотечественниками с целью шпионажа в пользу России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

38-летний Тихомир Иванчев должен предстать перед судом в среду по обвинению в сговоре с целью шпионажа в период с августа 2020 года по февраль 2023 года.

Пятеро других болгар – Орлина Русева, Бизера Джамбазова, Катрин Иванову, Ивана Стоянова и Ваню Габерову – арестовали в прошлом году по обвинению в "заговоре с целью сбора информации, предназначенной для прямого или косвенного использования врагом", а именно РФ.

Они предстанут перед судом в октябре, по оценкам, процесс продлится четыре месяца. По словам прокуроров, большая часть их деятельности проходила за рубежом, но координация происходила в Британии.

Подозреваемых обвинили в сговоре с гражданином Австрии Яном Марсалеком, которому не предъявили обвинений по этому делу, и "другими неизвестными".

В Германии Марсалека объявили в розыск по подозрению в мошенничестве. Считается, что он сбежал из Вены в Беларусь на частном самолете, а сейчас находится в России под ее защитой.

Согласно документам, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек "вступил в сговор с целью сбора информации, прямо или косвенно полезной для врага и, таким образом, наносящей ущерб интересам и безопасности государства". Преступления, как утверждают, также должны были происходить за пределами Англии и Уэльса.

Обвинения в адрес Марсалека связаны с недавними арестами пяти граждан Болгарии, которых также обвиняют в шпионаже в пользу РФ.

Накануне сообщалось, что болгарское контрразведывательное ведомство ДАНС объявило об изгнании из страны супругов-россиян, которые создавали себе биографию и документы "граждан Болгарии" с целью дальнейшей шпионской деятельности.

Также недавно в Болгарии прошли обыски в одном из ведомств МВД из-за подозрений в шпионаже сотрудника в пользу России.