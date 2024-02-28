Глава МЗС Словенії припускає можливість нападу РФ на сусідів України

У Словенії поділяють занепокоєння низки політиків та експертів щодо можливості нападу Росії на сусідні з Україною країни.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю Укрінформу заявила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон.

"Я поділяю занепокоєння країн, що російська агресія в Україні може перекинутися на сусідні країни. Саме тому ми робимо все можливе для забезпечення миру", – зазначила глава МЗС, не уточнивши, чи йде мова про країни НАТО.

Вона наголосила, що Словенія підтримує українську "формулу миру" та будь-які мирні ініціативи, що відповідають міжнародному праву й Статуту ООН, хоча РФ не виявляє бажання вести відповідні переговори.

"Два роки тому ми були шоковані тим, що сусідня країна може напасти на Україну, вдатися до такої жорстокої агресії. Тож ми повинні докласти всіх зусиль, щоб знайти політичне рішення стосовно війни", – сказала Файон.

Очільниця зовнішньополітичного відомства Словенії також висловила переконання, що зусилля щодо миру в Україні потребують ширшої міжнародної підтримки, особливо з боку Глобального Півдня.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Перед цим експрем’єр Британії Боріс Джонсон заявив, що вважає реальним напад Росії за президентства Путіна на країни-члени НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.