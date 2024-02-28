Глава МИД Словении допускает возможность нападения РФ на соседей Украины

В Словении разделяют беспокойство ряда политиков и экспертов о возможности нападения России на соседние с Украиной страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Укринформу заявила министр иностранных дел Словении Таня Файон.

"Я разделяю беспокойство стран, что российская агрессия в Украине может перекинуться на соседние страны. Именно поэтому мы делаем все возможное для обеспечения мира", – отметила глава МИД, не уточнив, идет ли речь о странах НАТО.

Она подчеркнула, что Словения поддерживает украинскую "формулу мира" и любые мирные инициативы, соответствующие международному праву и Уставу ООН, хотя РФ не изъявляет желания вести соответствующие переговоры.

"Два года назад мы были шокированы тем, что соседняя страна может напасть на Украину, прибегнуть к такой жестокой агрессии. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы найти политическое решение относительно войны", – сказала Файон.

Глава внешнеполитического ведомства Словении также выразила убеждение, что усилия по миру в Украине нуждаются в более широкой международной поддержке, особенно со стороны Глобального Юга.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил, что действия Москвы в последние недели свидетельствуют о том, что Россия может атаковать страны НАТО в ближайшие несколько лет.

Перед этим экс-премьер Британии Борис Джонсон считает реальным нападение России при президентстве Путина на страны-члены НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.