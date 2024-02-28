У Росії обіцяють "з увагою розглянути" звернення Придністров’я про "захист"

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало звернення "з’їзду депутатів" Придністров’я й заявило, що у Москві "з увагою" розглядають усі прохання цього невизнаного регіону.

Такий коментар у російському МЗС надали пропагандистській агенції ТАСС, повідомляє "Європейська правда".

"Захист інтересів жителів Придністров'я, наших співвітчизників – один із пріоритетів. Усі прохання завжди з увагою розглядаються російськими профільними відомствами", – йдеться в коментарі представника зовнішньополітичного відомства РФ.

Нагадаємо, з’їзд "депутатів" Придністров’я ухвалив звернення до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови вважають, що з’їзд придністровських "депутатів" та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації.

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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