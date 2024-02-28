В России обещают "с вниманием рассмотреть" обращение Приднестровья о "защите"

Министерство иностранных дел России прокомментировало обращение "съезда депутатов" Приднестровья и заявило, что в Москве "с вниманием" рассматривают все просьбы этого непризнанного региона.

Такой комментарий в российском МИД предоставили пропагандистскому агентству ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников – один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", – говорится в комментарии представителя внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, съезд "депутатов" Приднестровья принял обращение к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы считают, что съезд приднестровских "депутатов" и его решения не создают угрозы эскалации и дестабилизации.

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

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