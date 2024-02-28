Зеленський планує обговорити з Макроном "відправлення західних військ в Україну"

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує обговорити з французьким візаві Емманюелем Макроном його ідеї щодо посилення обороноздатності України, зокрема порушену ним можливість відправлення західних військ в Україну.

Про це Зеленський заявив 28 лютого на пресконференції в столиці Албанії Тирані, повідомляє "Європейська правда".

Глава держави зазначив, що не був присутній на саміті в Парижі на початку тижня, де обговорювалась можливість відправлення військ західних держав в Україну.

"Він (Макрон. – Ред.) сказав, що поговорить про певні нові ідеї, як посилити Україну. І він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну. Здається, у ЗМІ він офіційно сказав, що буде в середині березня", – додав він.

Президент висловив сподівання, що під час зустрічі Макрон поділиться з ним деталями своєї пропозиції, "і я з радістю відповідатиму на подібні питання".

"Але найважливіше, що потрібно зрозуміти: коли ми ділимось різними ініціативами, всі вони як другий-третій-четвертий крок. А перший крок – захистити і залишитись сильними", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

У Франції пізніше пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться. Водночас низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.