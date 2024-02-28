Латвія не заперечує проти західних військ в Україні

Латвія не виступає принципово проти розгортання західних сухопутних військ в Україні, яка захищається проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це n-tv заявив речник міністерства оборони балтійської країни у відповідь на відповідний запит.

"Якщо союзники по НАТО досягнуть домовленості про розгортання військ в Україні, Латвія розгляне можливість своєї участі", – зазначив представник Міноборони.

За його словами, Рига продовжує розглядати різні варіанти посилення підтримки Києва.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Раніше міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що Оттава не планує відправити в Україну бойові підрозділи.

Перед цим у Франції пояснили, що про участь іноземних військових у бойових діях не йдеться.

Водночас низка європейських держав і НАТО наголосили, що не планують відправляти війська в Україну.

На цьому наголосив, зокрема, і генсек НАТО Єнс Столтенберг.