Зеленский планирует обсудить с Макроном "отправку западных войск в Украину"

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает обсудить с французским визави Эмманюэлем Макроном его идеи по усилению обороноспособности Украины, в частности затронутую им возможность отправки западных войск в Украину.

Об этом Зеленский заявил 28 февраля на пресс-конференции в столице Албании Тиране, сообщает "Европейская правда".

Глава государства отметил, что не присутствовал на саммите в Париже в начале недели, где обсуждалась возможность отправки войск западных государств в Украину.

"Он (Макрон. – Ред.) сказал, что поговорит об определенных новых идеях, как усилить Украину. И он сказал, что поделится информацией со мной, когда прибудет в Украину. Кажется, в СМИ он официально сказал, что будет в середине марта", – добавил он.

Президент выразил надежду, что во время встречи Макрон поделится с ним деталями своего предложения, "и я с радостью буду отвечать на подобные вопросы".

"Но самое важное, что нужно понять: когда мы делимся различными инициативами, все они как второй-третий-четвертый шаг. А первый шаг – защитить и остаться сильными", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

Во Франции позже объяснили, что об участии иностранных военных в боевых действиях речь не идет. В то же время ряд европейских государств и НАТО отметили, что не планируют отправлять войска в Украину.