Литва виділить ще 326 тисяч євро на підтримку біженців з України

Уряд Литви погодився виділити додаткові 326 тисяч євро на підтримку біженців, які прибули з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал TV3.

Згідно з проєктом постанови, ці кошти надійдуть до українців, які проживають у Литві, через міністерства праці та соціального захисту праці, а також – охорони здоров'я, зазначає інформаційне агентство ELTA.

З них 304 тисячі євро буде виділено на покриття витрат в лютому 2024 року, де 160 тисяч євро підуть на соціальний догляд, а 130 тисяч євро – на одноразові виплати для облаштування місця проживання та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної освіти.

Водночас 21 861 євро буде виділено на відшкодування витрат на проживання осіб з України, які понесла університетська клініка Вільнюса у жовтні-грудні 2023 року.

На початку року литовський уряд також прийняв рішення про виділення 4 мільйонів євро на покриття витрат українців, які навчаються в Литві.

Раніше уряд Литви продовжив термін, протягом якого "категорії володіння державною мовою не застосовуються до працевлаштування іноземців, які перебувають під тимчасовим захистом у Литві".

За даними Міністерства соціального захисту та праці, майже 30 тисяч українців знайшли роботу в Литві з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Як повідомлялося, 34% українських біженців, які втекли від війни до Литви, у майбутньому планують там жити та працювати.