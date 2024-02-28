Литва выделит еще 326 тысяч евро на поддержку беженцев из Украины

Правительство Литвы согласилось выделить дополнительные 326 тысяч евро на поддержку беженцев, прибывших из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал TV3.

Согласно проекту постановления, эти средства поступят к украинцам, проживающим в Литве, через министерства труда и социальной защиты труда, а также – здравоохранения, отмечает информационное агентство ELTA.

Из них 304 тысячи евро будет выделено на покрытие расходов в феврале 2024 года, где 160 тысяч евро пойдут на социальный уход, а 130 тысяч евро – на единовременные выплаты для обустройства места жительства и компенсацию за обучение ребенка по программе дошкольного образования.

В то же время 21 861 евро будет выделен на возмещение расходов на проживание лиц из Украины, которые понесла университетская клиника Вильнюса в октябре-декабре 2023 года.

В начале года литовское правительство также приняло решение о выделении 4 миллионов евро на покрытие расходов украинцев, которые учатся в Литве.

Ранее правительство Литвы продлило срок, в течение которого "категории владения государственным языком не применяются к трудоустройству иностранцев, находящихся под временной защитой в Литве".

По данным Министерства социальной защиты и труда, почти 30 тысяч украинцев нашли работу в Литве с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Как сообщалось, 34% украинских беженцев, которые сбежали от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.