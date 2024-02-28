Кулеба і глава МЗС Франції обговорили результати саміту в Парижі на підтримку України

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Франції Стефан Сежурне обговорили наступні кроки після зустрічі союзників Києва у Парижі, яка відбулась у понеділок.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

"Я привітав ухвалення рішення, яке призведе до збільшення постачання артилерійських боєприпасів в Україну та формування коаліції далекобійної зброї", – зазначив Кулеба.

За його словами, важливо, що після ініціативи Франції інші партнери почали шукати нові рішення для посилення України.

"Сильні та швидкі рішення необхідні для перемоги України, що також забезпечить європейську та євроатлантичну безпеку", – резюмував Кулеба.

Близько двадцяти глав держав і урядів, переважно європейських, збирались 26 лютого у Парижі за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона, щоб підштовхнути підтримку України.

За словами Макрона, було ухвалене рішення "створити коаліцію для глибоких ударів, а отже, ракет і бомб середньої та великої дальності".

Водночас 15 країн ЄС, зокрема Франція, готові купувати снаряди Україні за межами Європи.