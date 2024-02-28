Кулеба и глава МИД Франции обсудили результаты саммита в Париже в поддержку Украины

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Франции Стефан Сежурне обсудили следующие шаги после встречи союзников Киева в Париже, которая состоялась в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

"Я приветствовал принятие решения, которое приведет к увеличению поставок артиллерийских боеприпасов в Украину и формированию коалиции дальнобойного оружия", – отметил Кулеба.

По его словам, важно, что после инициативы Франции другие партнеры начали искать новые решения для усиления Украины.

"Сильные и быстрые решения необходимы для победы Украины, что также обеспечит европейскую и евроатлантическую безопасность", – резюмировал Кулеба.

Около двадцати глав государств и правительств, преимущественно европейских, собирались 26 февраля в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, чтобы подтолкнуть поддержку Украины.

По словам Макрона, было принято решение "создать коалицию для глубоких ударов, а следовательно, ракет и бомб средней и большой дальности".

В то же время, 15 стран ЕС, в том числе Франция, готовы покупать снаряды Украине за пределами Европы.