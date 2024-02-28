МЗС про звернення "депутатів" Придністров’я: Росія не може бути миротворцем

Міністерство закордонних справ прокоментувало результати "з’їзду депутатів усіх рівнів" невизнаного Придністров’я 28 лютого, за підсумками якого вони звернулись до Росії з проханням про "захист" від Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому коментарі МЗС.

Зовнішньополітичне відомство України закликало до мирного вирішення проблем між Кишиневом та Тирасполем "без жодних деструктивних зовнішніх втручань" і нагадало, що Київ послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Молдови.

"Ми вважаємо переговорний формат "5+2" нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні", – наголосили там.

МЗС також нагадало, що Київ продовжує виступати за якнайшвидше виведення з Придністров’я російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, а також переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

Дивіться також відеоблог з депутатом парламенту Молдови на цю тему.