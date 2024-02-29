Які перспективи для України відкриває вступ Швеції до НАТО

Попри оптимістичні заяви зі Стокгольма та Брюсселя про те, що Угорщина нарешті зняла блокаду зі вступу Швеції до НАТО, реальні зміни виявилися не настільки швидкими.

Тепер Угорщина хоче дочекатися інаугурації нового президента країни.

Чекати лишилося ще тиждень, після чого так чи інакше Угорщині доведеться знімати блокаду з розширення НАТО.

Завершення цього процесу чекають не лише шведи, а й українці.

Про те, чому Україні так потрібне розширення НАТО, ми розповіли у редакційному блозі "ЄвроПравди". Більш детально – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина. Далі – короткий її виклад.

Швеція, яку російська агресія підштовхнула подати заявку про вступ до НАТО 18 травня 2022 року, досі не завершила цю процедуру, хоча минуло майже два роки. При тому, що готовність цієї країни до вступу в Альянс є максимально можливою.

Спочатку вступ Швеції блокувала Туреччина. Анкара після півтора року "танців з бубном" нарешті публічно визнала, що їхні реальні умови для розширення НАТО мають виконувати не шведи, а американці. У грудні президент Туреччини Ердоган публічно оголосив, що розблокує вступ Швеції, якщо ембарго на постачання до них зброї знімуть не лише шведи (які це вже давно зробили), а й США та Канада. Ще місяць пішов на узгодження деталей, і у січні домовленість втілили.

Президент Ердоган дав зелене світло шведському вступу, після чого США розблокували постачання туркам F-16, а канадійці також зняли експортну заборону.

Та якщо позиція Туреччини була цинічною, але послідовною, то те, як діяла Угорщина, можна описати хіба що словом "цирк". Але, врешті решт і угорський парламент ратифікував вступ Швеції.

Вже у середу 28 лютого міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом мав відвідати Вашингтон, де була запланована церемонія передачі ратифікаційних грамот. Але цей візит довелося скасувати.

"Поїздка мала завершити вступ до НАТО, але тепер вона відкладена на майбутнє", – пише шведське видання DN з посиланням на кілька дипломатичних джерел

Угорщина, попри заяви високопосадовців у Будапешті, зволікає з останнім підписом.

У Будапешті пояснюють, що треба дочекатися інавгурації президента, щоб підписати ухвалений парламентом ратифікаційний закон. Але це пояснення є штучним та надуманим, бо в країні є "тимчасовий президент", який міг би підписати документ.

Нова затримка стала несподіванкою для Стокгольма, але те, що новий президент зрештою підпише ратифікацію, сумніву немає.

І це відкриє для України дуже важливі перспективи.

Перш за все через те, що розширення НАТО обмежить Росію. З приєднанням Швеції Балтійське море перетвориться на "внутрішнє озеро НАТО". Зокрема, надважливе стратегічне значення має шведський острів Готланд по центру Балтики, який стає, по суті, місцем розташування військових НАТО.

В очікуванні вступу Швеції, зокрема, перебувають Повітряні сили ЗСУ.

Крім F-16 Україна розраховує і на шведські багатоцільові Gripen, які придатні для використання на наших злітно-посадкових смугах.

Тепер, з розширенням Альянсу, ЗСУ мають підстави розраховувати на нову хвилю оборонної підтримки Швеції.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина.