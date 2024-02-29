Какие перспективы для Украины открывает вступление Швеции в НАТО

Несмотря на оптимистичные заявления из Стокгольма и Брюсселя о том, что Венгрия наконец сняла блокаду со вступления Швеции в НАТО, реальные изменения оказались не столь быстрыми.

Теперь Венгрия хочет дождаться инаугурации нового президента страны.

Ждать осталось еще неделю, после чего так или иначе Венгрии придется снимать блокаду с расширения НАТО.

Завершения этого процесса ждут не только шведы, но и украинцы.

О том, почему Украине так нужно расширение НАТО, мы рассказали в редакционном блоге "ЕвроПравды". Более подробно – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия. Далее – краткое ее изложение.

Швеция, которую российская агрессия подтолкнула подать заявку о вступлении в НАТО 18 мая 2022 года, до сих пор не завершила эту процедуру, хотя прошло почти два года. При том, что готовность этой страны к вступлению в Альянс является максимально возможной.

Сначала вступление Швеции блокировала Турция. Анкара после полутора лет "танцев с бубном" наконец публично признала, что их реальные условия для расширения НАТО должны выполнять не шведы, а американцы. В декабре президент Турции Эрдоган публично объявил, что разблокирует вступление Швеции, если эмбарго на поставки им оружия снимут не только шведы (которые это уже давно сделали), но и США и Канада. Еще месяц ушел на согласование деталей, и в январе договоренность воплотили.

Президент Эрдоган дал зеленый свет шведскому вступлению, после чего США разблокировали поставки туркам F-16, а канадцы также сняли экспортный запрет.

Но если позиция Турции была циничной, но последовательной, то то, как действовала Венгрия, можно описать разве что словом "цирк". Но, в конце концов и венгерский парламент ратифицировал вступление Швеции.

Уже в среду 28 февраля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём должен был посетить Вашингтон, где была запланирована церемония передачи ратификационных грамот. Но этот визит пришлось отменить.

"Поездка должна была завершить вступление в НАТО, но теперь она отложена на будущее", – пишет шведское издание DN со ссылкой на несколько дипломатических источников.

Венгрия, несмотря на заявления высокопоставленных чиновников в Будапеште, медлит с последней подписью.

В Будапеште объясняют, что надо дождаться инаугурации президента, чтобы подписать принятый парламентом ратификационный закон. Но это объяснение является искусственным и надуманным, потому что в стране есть "временный президент", который мог бы подписать документ.

Новая задержка стала неожиданностью для Стокгольма, но то, что новый президент в конце концов подпишет ратификацию, сомнения нет.

И это откроет для Украины очень важные перспективы.

Прежде всего из-за того, что расширение НАТО ограничит Россию. С присоединением Швеции Балтийское море превратится во "внутреннее озеро НАТО". В частности, важнейшее стратегическое значение имеет шведский остров Готланд по центру Балтики, который становится, по сути, местом расположения военных НАТО.

В ожидании вступления Швеции, в частности, находятся Воздушные силы ВСУ.

Помимо F-16 Украина рассчитывает и на шведские многоцелевые Gripen, которые пригодны для использования на наших взлетно-посадочных полосах.

Теперь, с расширением Альянса, ВСУ имеют основания рассчитывать на новую волну оборонной поддержки Швеции.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко НАТО снова на паузе. Почему Украине так нужно расширение Альянса, которое до сих пор тормозит Венгрия.