США заявили про підтримку Молдови після з’їзду "депутатів" Придністров’я

У Держдепі США заявили, що твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови після заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Кишинів у тиску та "економічній війні".

Про це сказав речник Держдепу США Метью Міллер, пише "Європейська правда".

"З огляду на дедалі агресивнішу і дестабілізуючу роль Росії в Європі, ми дуже уважно стежимо за діями Росії в Придністров'ї і за ширшою ситуацією в регіоні", – сказав Міллер.

Сполучені Штати твердо підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, додав він.

"І ми продовжуємо заохочувати Кишинів і Тирасполь до спільної роботи і пошуку рішень нагальних проблем громад по обидва боки Дністра", – наголосив речник.

Нагадаємо, 28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї зібралися на з’їзд і на ньому ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", звернувшись також до низки міжнародних організацій.

В уряді Молдови назвали пропагандистськими заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії, де вони звинуватили Молдову в тиску та "економічній війні".

Перед з’їздом лунали побоювання, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії, але на рівні офіційних заяв у Кишиневі, Києві і Тирасполі такі припущення заперечували.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті: Придністров’я починає небезпечну гру. Про що сепаратисти Молдови проситимуть Путіна.

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