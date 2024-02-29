США заявили о поддержке Молдовы после съезда "депутатов" Приднестровья

В Госдепе США заявили, что твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы после призыва съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Кишинев в давлении и "экономической войне".

Об этом сказал представитель Госдепа США Мэтью Миллер, пишет "Европейская правда".

"Учитывая все более агрессивную и дестабилизирующую роль России в Европе, мы очень внимательно следим за действиями России в Приднестровье и за более широкой ситуацией в регионе", – сказал Миллер.

Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, добавил он.

"И мы продолжаем поощрять Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений насущных проблем общин по обе стороны Днестра", – подчеркнул спикер.

Напомним, 28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье собрались на съезд и на нем приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", обратившись также к ряду международных организаций.

В правительстве Молдовы назвали пропагандистскими заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья к России, где они обвинили Молдову в давлении и "экономической войне".

Перед съездом звучали опасения, что "депутаты" могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России, но на уровне официальных заявлений в Кишиневе, Киеве и Тирасполе такие предположения отрицали.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала об этом в статье: Приднестровье начинает опасную игру. О чем сепаратисты Молдовы будут просить Путина.

Смотрите также видеоблог с депутатом парламента Молдовы на эту тему.