У Нідерландах двох пакистанців звинуватили у закликах до вбивства потенційного прем’єра

Суд у Нідерландах висунув звинувачення двом громадянам Пакистану за публічні заклики до вбивства ультраправого антимусульманського лідера Герта Вілдерса, який прагне очолити новий уряд країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У своїй заяві в середу суд повідомив, що прокурори звернулися до влади Пакистану з проханням видати двох підозрюваних – у віці 55 і 29 років – для того, щоб вони постали перед судом у Нідерландах.

У заяві йдеться, що обидва пакистанці підозрюються в тому, що публічно закликали вбити Вілдерса і обіцяли винагороду в потойбічному світі за це. У повідомленні не сказано, яким чином були зроблені ці заклики.

У вересні суд Нідерландів засудив колишнього пакистанського гравця в крикет до 12 років ув'язнення після того, як його заочно судили за публічні заклики до вбивства Вілдерса.

"Я сподіваюся, що вони (двоє підозрюваних) будуть екстрадовані, засуджені та ув'язнені!" – написав Вілдерс у пості в Twitter (Х).

Суд призначив перше слухання у справі на 2 вересня.

Нідерланди і Пакистан не мають договору про екстрадицію, що робить перспективи судового розгляду неясними.

Нагадаємо, нещодавно Вілдерс, опонент військової підтримки Києва, заявив, що його політична сила готова обговорювати "будь-яку форму допомоги" Україні в межах коаліційних переговорів, що, як він сподівається, прискорить формування уряду.

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