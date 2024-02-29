В Нидерландах двух пакистанцев обвинили в призывах к убийству потенциального премьера

Суд в Нидерландах предъявил обвинения двум гражданам Пакистана за публичные призывы к убийству ультраправого антимусульманского лидера Герта Вилдерса, который стремится возглавить новое правительство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В своем заявлении в среду суд сообщил, что прокуроры обратились к властям Пакистана с просьбой выдать двух подозреваемых – в возрасте 55 и 29 лет – чтобы они предстали перед судом в Нидерландах.

В заявлении говорится, что оба пакистанца подозреваются в том, что публично призывали убить Вилдерса и обещали вознаграждение в потустороннем мире за это. В сообщении не сказано, каким образом были сделаны эти призывы.

В сентябре суд Нидерландов приговорил бывшего пакистанского игрока в крикет к 12 годам заключения после того, как его заочно судили за публичные призывы к убийству Вилдерса.

"Я надеюсь, что они (двое подозреваемых) будут экстрадированы, осуждены и заключены в тюрьму!" – написал Вилдерс в посте в Twitter (Х).

Суд назначил первое слушание по делу на 2 сентября.

Нидерланды и Пакистан не имеют договора об экстрадиции, что делает перспективы судебного разбирательства неясными.

Напомним, недавно Вилдерс, оппонент военной поддержки Киева, заявил, что его политическая сила готова обсуждать "любую форму помощи" Украине в рамках коалиционных переговоров, что, как он надеется, ускорит формирование правительства.

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