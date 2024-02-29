Генсек НАТО представить щорічну доповідь у березні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представить свою щорічну доповідь 14 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Альянсу.

Столтенберг презентує доповідь за 2023 рік у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Раніше генеральний секретар НАТО заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну на тлі повідомлень про те, що деякі західні країни можуть розглянути таку можливість індивідуально.

Перед цим президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі у понеділок допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча наголосив, що наразі немає консенсусу серед союзників у цьому питанні.

Після заяви Макрона Чехія, Польща та Швеція заявили, що не розглядають ідею відправлення своїх військових в Україну.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що поява військових НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.