Генсек НАТО представит ежегодный доклад в марте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит свой ежегодный доклад 14 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

Столтенберг представит доклад за 2023 год в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс не планирует отправлять войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны могут рассмотреть такую возможность индивидуально.

Перед этим президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Париже в понедельник допустил отправку западных войск в Украину в будущем, хотя подчеркнул, что пока нет консенсуса среди союзников в этом вопросе.

После заявления Макрона Чехия, Польша и Швеция заявили, что не рассматривают идею отправки своих военных в Украину.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление военных НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.