Нідерланди можуть через суд вимагати в РФ компенсації витрат через збиття MH17

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте допустив, що країна може подати ще один позов до Росії про відшкодування всіх витрат, пов’язаних зі збиттям рейсу MH17 над Україною у липні 2014 року.

Про це Рютте заявив 29 лютого, коментуючи оприлюднення Рахунковою палатою звіту про витрати у зв’язку з аварією MH17, повідомляє "Європейська правда".

Голова нідерландського уряду, який ознайомився зі звітом напередодні публікації в четвер, наголосив, що це не полегшить страждання жертв і родичів аварії, але "ми можемо зробити крок назустріч справедливості".

"Наприклад, цей звіт може призвести до обґрунтованого позову про компенсацію в судовому процесі Нідерландів проти Росії", – додав він у Twitter (X).

De Algemene @Rekenkamer (ARK) heeft op verzoek van het kabinet de kosten onderzocht van de Nederlandse overheid na het neerhalen van vlucht MH17. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het rapport dat ik gisteren al van president Pieter Duisenberg van de ARK… pic.twitter.com/DC7ubWOaBk — Mark Rutte (@MinPres) February 29, 2024

Згідно зі звітом Рахункової палати Нідерландів, уряд країни станом на кінець 2022 року витратив понад 166 мільйонів євро на усунення наслідків катастрофи MH17. Ця сума охоплює зокрема витрати на репатріацію жертв та розслідування й притягнення їх до відповідальності винних.

У звіті наголошується, що після 2022 року Нідерланди понесли ще більше витрат у зв’язку з катастрофою MH17, і вони лише зростатимуть, бо родичі жертв потребуватимуть підтримки, продовжуватимуться вшанування пам'яті та меморіали, а також, серед іншого, можуть розпочатися нові судові провадження.

Як відомо, Окружний суд Гааги 17 листопада 2022 року заочно засудив до довічного ув’язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка за їхню роль у збитті малайзійського лайнера MH17 над Донбасом та доручив забезпечити їхній арешт. Суд постановив, що вони повинні виплатити родичам загиблих понад 16 млн євро компенсацій.

Гаазький суд також визнав, що Росія контролювала "ДНР" під час збиття лайнера MH17.