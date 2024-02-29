Нидерланды могут через суд потребовать у РФ компенсации расходов из-за сбития MH17

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте допустил, что страна может подать еще один иск к России о возмещении всех расходов, связанных со сбитием рейса MH17 над Украиной в июле 2014 года.

Об этом Рютте заявил 29 февраля, комментируя обнародование Счетной палатой отчета о расходах в связи с аварией MH17, сообщает "Европейская правда".

Глава нидерландского правительства, который ознакомился с отчетом накануне публикации в четверг, подчеркнул, что это не облегчит страдания жертв и родственников аварии, но "мы можем сделать шаг навстречу справедливости".

"Например, этот отчет может привести к обоснованному иску о компенсации в судебном процессе Нидерландов против России", – добавил он в Twitter (X).

De Algemene @Rekenkamer (ARK) heeft op verzoek van het kabinet de kosten onderzocht van de Nederlandse overheid na het neerhalen van vlucht MH17. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in het rapport dat ik gisteren al van president Pieter Duisenberg van de ARK… pic.twitter.com/DC7ubWOaBk — Mark Rutte (@MinPres) February 29, 2024

Согласно отчету Счетной палаты Нидерландов, правительство страны по состоянию на конец 2022 года потратило более 166 миллионов евро на устранение последствий катастрофы MH17. Эта сумма охватывает, в частности, расходы на репатриацию жертв и расследование и привлечение к ответственности виновных.

В отчете отмечается, что после 2022 года Нидерланды понесли еще больше расходов в связи с катастрофой MH17, и они будут только расти, потому что родственники жертв будут нуждаться в поддержке, будут продолжаться чествования памяти и мемориалы, а также, среди прочего, могут начаться новые судебные производства.

Как известно, Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко за их роль в сбитии малайзийского лайнера MH17 над Донбассом и поручил обеспечить их арест. Суд постановил, что они должны выплатить родственникам погибших более 16 млн евро компенсаций.

Гаагский суд также признал, что Россия контролировала "ДНР" во время сбивания лайнера MH17.