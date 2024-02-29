В Испании открыли дело за "терроризм" против лидера каталонских сепаратистов

Высший суд Испании в четверг объявил об открытии расследования против лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона по обвинению в "терроризме" из-за его роли в протестах против осуждения сепаратистских лидеров.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Верховный суд объявил, что решил вести расследование против Пучдемона за "террористические правонарушения в связи с делом о "Демократическом цунами".

"Демократическое цунами" – каталонская группа, которая возглавила протесты после заключения 13 человек из числа лидеров каталонских сепаратистов.

В октябре 2019 года, когда соратникам Пучдемона объявили приговоры, тысячи активистов в течение нескольких часов блокировали путь в аэропорт Барселоны. Это привело к отмене более 100 рейсов, вдобавок, 115 человек пострадали в столкновениях между полицией и протестующими.

Суд определил эти события как "уличный терроризм" с целью "подорвать правопорядок, серьезно нарушить спокойствие, нанести серьезный ущерб функционированию международной организации или создать ощущение страха в обществе или части общества".

Суд заявил о наличии доказательств причастности Пучдемона к этим событиям, в частности из-за его роли как основателя группы.

Карлес Пучдемон, который проживает в экзиле в Брюсселе, иронично прокомментировал новое дело.

"В тот же день как меня обвиняют в получении часов Rolex за 7 тысяч евро, мне выдвигают обвинение в терроризме. Мне не хватает еще тайного банковского счета в Панаме", – прокомментировал он.

Упоминание о часах касается публикации в одном из испанских изданий, где утверждается, что Пучдемон получил ценный подарок от компании, которая активно поддерживала сепаратистов.

Новое дело против Пучдемона может осложнить политическое положение премьера Педро Санчеса, поскольку его правительство меньшинства зависит от сотрудничества в парламенте с каталонской Junts per Catalunya.

Сейчас правительство Испании продолжает готовить проект закона об амнистии, на чем настаивала партия Пучдемона, в обмен на ноябрьское голосование по повторному назначению Санчеса премьером. Общая его идея в том, чтобы амнистировать всех, преследуемых за неудачную попытку отделения Каталонии, в том числе самого Пучдемона.

Этой инициативой крайне недовольна правая оппозиция и часть политиков в собственной партии Санчеса.

Напомним, консервативная Народная партия Испании заявила, что не против условного помилования для каталонских сепаратистов, включая лидера кампании 2017 года Карлеса Пучдемона, если они сдадутся испанскому правосудию.

Читайте также: Цена альянса с сепаратистами: почему Испания попала в политический кризис и какие последствия это будет иметь.