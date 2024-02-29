Польські фермери з п’ятниці частково блокуватимуть рух на кордоні з Литвою

Польські фермери з 1 березня планують частково блокувати рух на кордоні з Литвою протягом тижня.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", таку інформацію підтвердив міністр сільського господарства Литви Кестутіс Навічкас.

Міністр повідомив, що фермери з 11 ранку все ж блокуватимуть трасу, що пролягає через польсько-литовський кордон попри інтенсивні переговори за участі профільного польського міністерства.

"Спершу була інформація про повну блокаду, потім заговорили про винятки для пасажирського транспорту, далі – про вибіркове блокування і врешті – про "нормальні процедури". Що це означає – дізнаємося лише завтра вранці", – повідомив Навічкас.

Протест планують на трасі між польським містом Будзисько і литовським містом Кальварія. Акція має тривати один тиждень.

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте раніше висловила думку, що акція польських фермерів виглядає як гібридна операція російських спецслужб з метою налаштувати союзників України одне проти одного.

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс також заявив, що йому акції польських фермерів схожі на "гібридні операції, які активно використовує на свою користь російська пропаганда".

Литовська міністерка економіки наголосила, що такі форми протесту є порушенням принципу ЄС про вільне пересування товарів і людей.

Водночас посол Польщі у Литві Костянтин Радзивіл закликав не вважати, що за протестами стоїть Кремль, зауваживши, що протести аграріїв проходять по всьому ЄС і більшість претензій фермерів до європейських установ виправдані.