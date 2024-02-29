Україна продовжила "транспортний безвіз" із Туреччиною щонайменше до кінця війни

Міністерства транспорту України й Туреччини домовились продовжити режим лібералізації вантажних перевезень, або "транспортний безвіз", щонайменше до завершення війни з Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило 29 лютого Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Домовленість передбачаж, що для вантажних і транзитних перевезень між Україною й Туреччиною не потрібно дозволів, зокрема й для порожнього в’їзду вантажівок. Також сторони збільшили кількість дозволів на вантажні перевезення в треті країни та з третіх країн до 3500.

"З усього експорту, що ми поставляємо до Туреччини, близько 15% – автомобільним транспортом. Турецькі компанії імпортують до нас саме автомобільним транспортом майже 60% з усього обсягу товарів", – прокоментував віцепрем’єр Олександр Кубраков.

Україна вже домовилась про "транспортний безвіз" із 35 країнами, включно з країнами ЄС. У Мінінфраструктури нагадують, що в минулому році уклали його з Норвегією та Північною Македонією і продовжили відповідну угоду з Молдовою.

Нагадаємо, що в червні 2022 року Україна підписала угоду про "транспортний безвіз" із Європейським Союзом, після чого її було продовжено ще на рік.

Угода зокрема скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС та дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

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