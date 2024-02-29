Украина продлила "транспортный безвиз" с Турцией как минимум до конца войны

Министерства транспорта Украины и Турции договорились продлить режим либерализации грузовых перевозок, или "транспортный безвиз", как минимум до завершения войны с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило 29 февраля Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Договоренность предусматривает, что для грузовых и транзитных перевозок между Украиной и Турцией не требуется разрешений, в том числе и для пустого въезда грузовиков. Также стороны увеличили количество разрешений на грузовые перевозки в третьи страны и из третьих стран до 3500.

"Из всего экспорта, который мы поставляем в Турцию, около 15% – автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% из всего объема товаров", – прокомментировал вице-премьер Александр Кубраков.

Украина уже договорилась о "транспортном безвизе" с 35 странами, включая страны ЕС. В Мининфраструктуры напоминают, что в прошлом году заключили его с Норвегией и Северной Македонией и продлили соответствующее соглашение с Молдовой.

Напомним, что в июне 2022 года Украина подписала соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом, после чего оно было продлено еще на год.

Соглашение в частности отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками соответствующих разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС и позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

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