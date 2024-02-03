Дуда пояснив резонансну заяву про Крим: "Моя позиція чітка"

Президент Польщі Анджей Дуда в суботу вирішив пояснити свою заяву про Крим, яка викликала велике обурення користувачів інтернету та представників правлячого табору країни, а також реакцію українського посла.

Своє пояснення Дуда виклав у Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є чіткими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом", – написав він.

Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином.

"Ця війна не може закінчитися перемогою Росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!", – наголосив президент Польщі.

У п'ятницю Дуда в інтерв'ю Kanal Zero на запитання, чи поверне Україна Крим, відповів, що не знає. Він підкреслив, що вірить у те, що Україна поверне Донецьк і Луганськ.

Він додав, що Кримський півострів є "особливим і з історичних причин", тому що "якщо дивитися історично, то більшу частину часу він був під контролем Росії".

У суботу слова президента Дуди прокоментував посол України в Польщі Василь Зварич . "Крим – це Україна: так є і буде", – підкреслив він. Він додав, що основою є міжнародне право.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після слів Дуди підкреслив, що Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які неодноразово підтверджувала Росія.

Слова Дуди обурили політиків правлячого табору Польщі.